Все там очей отрада…

Крым издавна считался Меккой русской поэзии – почти все сколько-нибудь значимые авторы посвящали ему стихи. На выставке представлены крымские поэтические циклы Владимира Бенедиктова, Петра Вяземского, Алексея Толстого, Арсения Голенищева-Кутузова, Максимилиана Волошина, Владимира Набокова.

Однако полуостров прославлялся не только литераторами, но и живописцами, среди которых Левитан, Коровин, Богаевский и многие другие. Яркая, необычная, многоликая природа Тавриды возникла на полотнах русских художников уже в начале XIX века - в эпоху романтизма. В 20-е годы XIX в. в русском искусстве возникает особый интерес к теме морской стихии, образ которой становится символом романтического восприятия личных и общественных проблем новой эпохи. Именно в это время формируется талант великого певца моря Ивана Константиновича Айвазовского. Устойчивый интерес к образу крымской природы сохранялся в течение всего XIX века и продолжился в ХХ веке. Посетители выставки получат представление о том, каким Крым изображался на полотнах художников в разные времена.