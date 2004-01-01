Все о любви

Евгений Южин – молодой петербургский певец и артист, лауреат множества между народных конкурсов (в том числе «Весна романса-2006», «Романсиада-2007»). В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений: русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, оперное искусство (арии, дуэты и сцены из опер). Интерес к творчеству Евгения Южина растёт с каждым годом: его плотные гастрольные туры охватывают всю Россию, его ждут с концертами за рубежом, его выступления транслируются по телевидению. Его голос звучит в эфире «Радио России», «Голос России», «Эхо Москвы». Безукоризненный итальянский язык, высочайшая культура речи в самом ведении концерта, удивительное проникновение в суть каждого произведения. Его богатый тембр, сильный чистый голос и выразительное исполнение, по словам самих слушателей, «проникают в душу и приводят в состояние счастья».