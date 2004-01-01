Все еще сбудется с нами…

Александр Базанов известен мурманчанам как один из лидеров клуба авторской песни «Пять углов». Он родился в Брянской области, закончил Школу техников военно-морского флота в Севастополе, служил на флоте, учился в Заочном университете искусств по классу гитары. Работал в Мурманске механиком, электромехаником, электриком в торговом порту.

Александр находит творческое вдохновение в русской поэзии. Наиболее близкими по духу он считает стихи Николая Рубцова, Сергея Есенина, Виктора Тимофеева, Николая Колычева. Александр активно участвует в творческой организации «Композиторы Заполярья», а четыре записанных аудио-альбома – свидетельство его музыкального дара. Последний музыкальный альбом Александра Базанова «Душа покоя причастилась…» вышел с благословения митрополита Мурманского и Мончегорского Симона. Название диска связано с его содержанием: это духовно-поэтический цикл на стихи русских поэтов и поэтов Кольского Севера.

Для детей автор выпустил нотный сборник «Мурманские лестницы» со знаменитыми «Муркой - Мурмяунчанкой» и «Косолапыми ботинками» на стихи Николая Колычева и сборник «Улыбнись!» со своими стихами. К 100-летию города композитор подготовил четыре песни: «Родимый город» на стихи Николая Колычева, свою песню «Звёзды Мурманска» и две для детей, записанные с детскими музыкальными коллективами.

Гостей творческого вечера ждут встречи с хорошей музыкой и хорошей поэзией. Александр Базанов обещает новые песни и знакомство с новыми исполнителями.