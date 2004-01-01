Ты готов прямо завтра превратиться в космонавта? Вечер для тех, кому все до звезды!

МС раздаст всем звездочки KOSMOSTARS и ПОЕХАЛИ!

В эту ночь каждый Стас покажет на сколько он космос! А мы и сопротивляться не будем! Ведь мы помним, что для полета в космос ракета не нужна!

ДискоСевероморск – МС ночи Николай Кочетков

Бригантина – МС ночи Николай Дукмас



