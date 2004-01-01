Все до звезды!
Космическая вечеринка в Disco Кружке!
Ты готов прямо завтра превратиться в космонавта? Вечер для тех, кому все до звезды!
МС раздаст всем звездочки KOSMOSTARS и ПОЕХАЛИ!
В эту ночь каждый Стас покажет на сколько он космос! А мы и сопротивляться не будем! Ведь мы помним, что для полета в космос ракета не нужна!
ДискоСевероморск – МС ночи Николай Кочетков
Бригантина – МС ночи Николай Дукмас
Резерв столов ДискоСевероморск: (81537) 4-29-82
Резерв столов Бригантина: (8152) 44-08-83
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю