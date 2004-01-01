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Все до звезды!

Космическая вечеринка в Disco Кружке!

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События: Вечеринки.

Ты готов прямо завтра превратиться в космонавта? Вечер для тех, кому все до звезды!

МС раздаст всем звездочки KOSMOSTARS и ПОЕХАЛИ!

В эту ночь каждый Стас покажет на сколько он космос! А мы и сопротивляться не будем! Ведь мы помним, что для полета в космос ракета не нужна!

ДискоСевероморск – МС ночи Николай Кочетков

Бригантина – МС ночи Николай Дукмас

Цены

Резерв столов ДискоСевероморск: (81537) 4-29-82

Резерв столов Бригантина: (8152) 44-08-83

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7 небо

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