Все для Победы

Выставка была подготовлена совместно с Санкт-Петербургским музеем хлеба и Историко-литературным музеем «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга. Выставка вызвала небывалый интерес среди посетителей, были проведены экскурсии, мастер-классы для школьников. Многие посетители подолгу стояли, читая почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, рассматривали военные открытки. Интерес вызвали работы художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде, книги ленинградских поэтов и писателей, не покинувших город и творивших в обстановке вражеской блокады. Для выставки был испечен хлебопеками г. Санкт-Петербурга кусочек хлеба по особой рецептуре блокадного времени из разных видов добавок в тесто.

Посетить выставку можно по ссылке.