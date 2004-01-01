Все для Победы

Выставка организована совместно «Санкт-Петербургским музеем Хлеба», Историко-литературным музеем «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, Мурманским областным краеведческим музеем. На выставке представлены артефакты блокадного Ленинграда из личной коллекции члена филокартистов России Владимира Ивановича Ёлкина: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, хлебная карточка и другие документы.

Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград в 1942 и 1944-х годах, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, репродукции художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде, в листах которой передал тревожное состояние осажденного города.

Из фондового собрания Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга в экспозиции представлены книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской осады.

Санкт-Петербургский музей Хлеба предоставил выставку плакатов, рассказывающих о тяжелой и невыносимой жизни осажденного населения. Для выставки был испечен (изготовлен) кусочек хлеба по особой рецептуре (технологии) изготовления блокадного хлеба из разных видов добавок в тесто: лузга, обойная и ржаная мука, гидроцеллюлоза.

В рамках экспозиции созданы интерьеры мобилизационного штаба военнообязанного населения и части ленинградской комнаты.