Ограничения: 16+

Концерт-медитация «Время сновидений» – это звуковая практика, путешествие вглубь подсознания, проводниками которого станут Звуки и Музыка, рожденные в интуитивном потоке «здесь и сейчас».

Звуковая мистерия – это эзотерическое таинство, которое также можно назвать «чувством полета», дзен-медитацией, альфа-/тета-активностью, выходом за пределы собственного «Я», осуществляемое для осознанных исследований своих состояний через проживание разных частот звука и сонастройку с вибрациями Вселенной. Это практика внимательного наблюдения за различными проявлениями тела, эмоций и ума, в результате которого происходит очищение психики и высвобождение внутренних ресурсов.

В создании звукового путешествия участвуют звукотерапевтические и традиционные инструменты: диджериду, монохорд КоТаМо, тибетские поющие чаши, ваджрагханта, варганы, бубны, гонг, било, флейты, а также звуки природы и голос.

Ведущие: Евгений и Яна Звуковы, практикующие мастера звука, музыканты дуэта «Аутентика».

Место проведения: Мастерская Танцевального Искусства «MTI Dance School» (пр.Кольский, д. 51)

Группа ВК