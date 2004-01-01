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Время сновидений

Звуковая мистерия от дуэта «Аутентика»

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Ограничения: 16+
События: Концерты.

Концерт-медитация «Время сновидений»  это звуковая практика, путешествие вглубь подсознания, проводниками которого станут Звуки и Музыка, рожденные в интуитивном потоке «здесь и сейчас».

Звуковая мистерия  это эзотерическое таинство, которое также можно назвать «чувством полета», дзен-медитацией, альфа-/тета-активностью, выходом за пределы собственного «Я», осуществляемое для осознанных исследований своих состояний через проживание разных частот звука и сонастройку с вибрациями Вселенной. Это практика внимательного наблюдения за различными проявлениями тела, эмоций и ума, в результате которого происходит очищение психики и высвобождение внутренних ресурсов.

В создании звукового путешествия участвуют звукотерапевтические и традиционные инструменты: диджериду, монохорд КоТаМо, тибетские поющие чаши, ваджрагханта, варганы, бубны, гонг, било, флейты, а также звуки природы и голос.

Ведущие: Евгений и Яна Звуковы, практикующие мастера звука, музыканты дуэта «Аутентика».

Место проведения: Мастерская Танцевального Искусства «MTI Dance School» (пр.Кольский, д. 51)

Группа ВК

Цены

600-800р.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (911) 335-57-69, 8 (964) 309-07-39

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