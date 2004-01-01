Программа составлена из популярных вокальных и инструментальных сочинений русских и зарубежных композиторов, посвященных разнообразным оттенкам самого прекрасного человеческого чувства – любви. Романсы и арии, любовная лирика отражают переживания и надежды женщин в разные моменты жизни, в том числе в тяжелые военные годы.

Прошедший год был отмечен юбилеями великого композитора Шарля Гуно и двух знаменитейших композиторов в жанре мюзикла – Джорджа Гершвина и Эндрю Ллойда Уэббера, поэтому их произведения прозвучат ярким акцентом в этой программе. Украсят концерт инструментальные произведения для флейты и фортепиано.



Программа концерта: