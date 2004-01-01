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Время роз

Программа составлена из популярных сочинений русских и зарубежных композиторов, посвященных любви

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События: Концерты.

Программа составлена из популярных вокальных и инструментальных сочинений русских и зарубежных композиторов, посвященных разнообразным оттенкам самого прекрасного человеческого чувства – любви. Романсы и арии, любовная лирика отражают переживания и надежды женщин в разные моменты жизни, в том числе в тяжелые военные годы.

Прошедший год был отмечен юбилеями великого композитора Шарля Гуно и двух знаменитейших композиторов в жанре мюзикла – Джорджа Гершвина и Эндрю Ллойда Уэббера, поэтому их произведения прозвучат ярким акцентом в этой программе. Украсят концерт инструментальные произведения для флейты и фортепиано.

Программа концерта:

  • Шарль Гуно, русский текст Михаила Улицкого – «Болеро»
  • Венедикт Пушков, сл. Михаила Лермонтова – Романс Нины из кинофильма «Маскарад»
  • Джузеппе Перголези – «Ария Серпины» из комической оперы «Служанка-госпожа»
  • Ичини, русский текст Сикорской – «Любовь –канарейка» из кинофильма «Хлеб, любовь и ревность» 
  • Виктор Панченко, стихи Николая Клюева – «Солдатка»
  • Вильгельм Попп – «Русская цыганская песня» 
  • Эдвард Григ, русский текст И. Галкина – «Время роз»
  • Евгений Чугунов, ст. Сергея Есенина – «Хороша была Танюша»
  • Алксандр Алябьев – «Соловей»
  • Николай Раков, слова Михаила Суханова – «Ласточка» 
  • Анатолий Лядов – Прелюдия
  • Дж. Гершвин – Прелюдии
  • Леонид Гарин, слова Владимира Лугового – «Веришь – не веришь» из телеспектакля «Наши соседи»
  • Эндрю Ллойд Уэббер – Ария Кристины из мюзикла «Призрак оперы»
  • Андрей Эшпай, сл. Евгения Евтушенко – «А снег идёт»
Филармония
16 февраля
18:00
Цены

400 р.

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