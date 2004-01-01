Время искать чахкли

Что такое театрализованный квест для детей, и почему стоит его посетить?

Чахкли - это название сказочного народца, населяющего подземелья Кольского полуострова. Квест основан на театрализованных поставках по мотивам саамских сказок и литературных произведений коренных народов Крайнего Севера. Пока родители отдыхают - дети будут увлечены играми, загадками, поисками и конечно же получат море эмоций!

Так же у участников будет потрясающая возможность во время прохождения квеста получить час в тропической купальне!

Чахклики ждут именно тебя! Не проспи этот момент!

Место проведения: кафе «Бочонок Мёда» на горнолыжном склоне