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Время искать чахкли

Театрализованный квест для детей

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События: Детские праздники.

Что такое театрализованный квест для детей, и почему стоит его посетить?

Чахкли - это название сказочного народца, населяющего подземелья Кольского полуострова. Квест основан на театрализованных поставках по мотивам саамских сказок и литературных произведений коренных народов Крайнего Севера. Пока родители отдыхают - дети будут увлечены играми, загадками, поисками и конечно же получат море эмоций!

Так же у участников будет потрясающая возможность во время прохождения квеста получить час в тропической купальне!

Чахклики ждут именно тебя! Не проспи этот момент!

Место проведения: кафе «Бочонок Мёда» на горнолыжном склоне

Огни Мурманска
16 апреля
12:00
Цены

Подробная информация по телефону: 554-009

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