Время искать чахкли

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Театрализованный квест для детей
Театрализованный квест для детей
Что такое театрализованный квест для детей, и почему стоит его посетить?
Чахкли - это название сказочного народца, населяющего подземелья Кольского полуострова. Квест основан на театрализованных поставках по мотивам саамских сказок и литературных произведений коренных народов Крайнего Севера. Пока родители отдыхают - дети будут увлечены играми, загадками, поисками и конечно же получат море эмоций!
Так же у участников будет потрясающая возможность во время прохождения квеста получить час в тропической купальне!
Чахклики ждут именно тебя! Не проспи этот момент!
Место проведения: кафе «Бочонок Мёда» на горнолыжном склоне
Подробная информация по телефону: 554-009