Время чудес!

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города окунуться в мир чудес, подарков и поздравлений. Участники клуба приготовили не только музыкальные подарки, но и решили подарить каждому зрителю «звездочку» с пожеланиями.

В концерте прозвучат песни на тему чуда, зимы и Рождества: «Синие сугробы» А. Якушева, «Ребята, нужно верить в чудеса» В. Ланцберга, «Поздравление с Рождеством» А. Базанова и многие другие.