138915

Время чудес!

Рождественский концерт клуба авторской песни «Пять углов»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты, Новый год.

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города окунуться в мир чудес, подарков и поздравлений. Участники клуба приготовили не только музыкальные подарки, но и решили подарить каждому зрителю «звездочку» с пожеланиями.
В концерте прозвучат песни на тему чуда, зимы и Рождества: «Синие сугробы» А. Якушева, «Ребята, нужно верить в чудеса» В. Ланцберга, «Поздравление с Рождеством» А. Базанова и многие другие.

ДК им. С.М. Кирова
6 января 2018
16:00
Цены

Касса дворца: 45-43-23

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?