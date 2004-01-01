Времена года
Выставка живописи Всеволода Кузнецова
Выставка живописи Всеволода Кузнецова
Всеволод Кузнецов родился 31.01.1993 года в г. Мурманске. Рос в многодетной семье. Увлечение рисованием появилось ещё в раннем детстве.
Настоящую любовь к живописи молодому художнику привил преподаватель Детской художественной школы Скокленёв Владимир Викторович.
После окончания ДХШ Всеволод поступил в Ярославское художественное училище, которое окончил в 2015 году. В течение 2015-2016 года был вольнослушателем в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.
С 2017 года Всеволод является студентом факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.
В экспозицию выставки «Времена года» вошло 28 произведений автора.
Вход свободный
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