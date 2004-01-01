Времена года

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Выставка изделий из бисера клуба «Бисерное сияние»
Выставка изделий из бисера клуба «Бисерное сияние»
Клуб бисероплетения «Бисерное сияние» был создан 28 октября 2006 г. на базе Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея и объединил людей разных возрастов и профессий из Мурманска и Мурманской области.
На сегодняшний день в клубе 13 сильных мастеров, у каждого из которых свой узнаваемый почерк.
На выставке представлены украшения и композиции из бисера, соотносимые с сезонами.
Выполнены работы в различных техниках плетения из бисера. Также в экспозиции выставки представлена коллективная работа «Колесо обозрения», посвященная 100-летию города Мурманска и памяти члена клуба, Кривчиковой Маргариты Алексеевны. Именно её идею воплотили в жизнь мастерицы клуба. Вместо кабин они изготовили овальные рамки, в которых поместили фотографии Мурманска, на которых изображены деревянные постройки послевоенного города, здание старого вокзала, начало строительства Областного драматического театра и гостиницы «Арктика», атомный ледокол «Ленин».
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2
Вход свободный
Телефоны для справок: 42-86-68, 42-45-86
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