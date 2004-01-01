Времена года

Клуб бисероплетения «Бисерное сияние» был создан 28 октября 2006 г. на базе Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея и объединил людей разных возрастов и профессий из Мурманска и Мурманской области.

На сегодняшний день в клубе 13 сильных мастеров, у каждого из которых свой узнаваемый почерк.

На выставке представлены украшения и композиции из бисера, соотносимые с сезонами.

Выполнены работы в различных техниках плетения из бисера. Также в экспозиции выставки представлена коллективная работа «Колесо обозрения», посвященная 100-летию города Мурманска и памяти члена клуба, Кривчиковой Маргариты Алексеевны. Именно её идею воплотили в жизнь мастерицы клуба. Вместо кабин они изготовили овальные рамки, в которых поместили фотографии Мурманска, на которых изображены деревянные постройки послевоенного города, здание старого вокзала, начало строительства Областного драматического театра и гостиницы «Арктика», атомный ледокол «Ленин».

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2