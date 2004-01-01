Времена года. Зима.

Ограничения: 12+

В программе:

П.И. Чайковский – «Времена года»

Л. Толстой – рассказ «Детство» читает Е.Ефремова.

Екатерина Ефремова – актриса, музыкант.

Родилась и живет в городе Мурманске. Окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет, а затем Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства. Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов авторской песни. Актриса Мурманского Областного Театра Кукол. Ведет активную концертную деятельность, сотрудничает с музыкантами разных жанров. С 2013 г. – солистка филармонии.

Евгений Попов – скрипка.

В 1996г. окончил Сыктывкарское училище искусств, а в 2001г. – Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.К.Глазунова (класс доцента Н.К.Кузнецова). С 2005г. работает в Мурманском филармоническом оркестре, концертмейстер группы 2-х скрипок. Ведет активную концертную деятельность в составе ансамбля «Мурманск-классик-квинтет». Участник различных международных проектов с музыкантами из норвежской губернии Финнмарк. В составе квинтета выступал на международном фестивале «Баренц Спектакль» в г.Киркенесе, Варенгер-фестивале в г.Вадсе, Норвегия (2008г.), международном джазовом фестивале «Архангельск блюз» совместно с норвежскими и французскими музыкантами (2010г.), гастролировал в Белоруссии. В творческой биографии Е.Попова – выступления в составе Арктического молодежного симфонического оркестра в г.Харштад, Норвегия , в составе оркестра Simfonietta Lentua под руководством финского дирижера Ю.-П. Кууселы в Кухмо и Иматре…