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Времена года

Выставка ирландского кружева Нины Мурашовой

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События: Выставки.

Нина Александровна родилась 3 октября 1953 года в Усть-Лабинске Краснодарского края. Рукоделием занималась с самых ранних лет. В 2009 году увлеклась плетением на коклюшках вологодских кружев. Нина Александровна является членом клуба «Кружевница». Награждена дипломом международного конкурса «Кружевная чудо-птица». В 2017 стала обучаться у Татьяны Алексеевны Черномор ручному ткачеству, вступила в клуб «Гобелен» и стала его активным участником.

Посетители увидят коллекцию ирландского кружева «Времена года», созданную в период с 2008 по 2018 год.

Культурно-выставочный центр Русского музея
5 декабря
17:00
c 06 декабря 2018 по 13 января 2019

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