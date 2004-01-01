Нина Александровна родилась 3 октября 1953 года в Усть-Лабинске Краснодарского края. Рукоделием занималась с самых ранних лет. В 2009 году увлеклась плетением на коклюшках вологодских кружев. Нина Александровна является членом клуба «Кружевница». Награждена дипломом международного конкурса «Кружевная чудо-птица». В 2017 стала обучаться у Татьяны Алексеевны Черномор ручному ткачеству, вступила в клуб «Гобелен» и стала его активным участником.

Посетители увидят коллекцию ирландского кружева «Времена года», созданную в период с 2008 по 2018 год.