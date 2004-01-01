Фундаментальная, объемная книга «Возвращение Красной Армии» была издана по материалам одноименной международной художественной передвижной выставки современного искусства. За год путешествия выставка посетила две страны, пять городов. Она побывала в Тромсё, Киркенесе, Мурманске, Архангельске и Блакере. Каждый раз в новом выставочном пространстве проект был представлен в собственной версии.

В 2018 году материалы выставки были собраны в трехязычную книгу: 288 страниц с документацией выставки, интервью, уникальными архивными материалами и авторскими текстами на норвежском, русском, английском.

На презентации книги выступят кураторы, редакторы и участники проекта. Они подробно расскажут о своей работе и ответят на вопросы слушателей.

Презентация организована в рамках тура, посвященного 75-летию освобождения Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков.