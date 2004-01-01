Возвращение к здоровью. Это возможно!

Выставка посвящена Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Главная цель этого дня – обратить внимание людей на своё здоровье, отказаться от пагубных привычек. Медики утверждают, что при своевременном обнаружении болезни возможно успешное лечение. Поэтому такую важную роль играет осведомленность о заболевании.

В книге «Лечение рака. Антираковая диета, генная диагностика и терапия, стволовые клетки, фитотерапия» даются рекомендации, которые позволят пациенту успешно противостоять болезни как в условиях стационара, так и в домашних условиях после выписки. Что можно и нужно, а что категорически нельзя есть во время химиотерапии, за чем и как следить, чтобы снизить токсическое действие на организм, как сделать опухоль более чувствительной к проводимым методам воздействия - на все эти вопросы ответит новая книга Заслуженного врача России, доктора медицинских наук профессора Юрия Захарова. Книга не является руководством по самолечению, все рекомендации в обязательном порядке должны быть согласованы с врачом.

Автор книги «Антиоксидантное лечение рака» - Геннадий Гарбузов – известный ученый из Сочи, биолог, специалист в области нетрадиционного лечения онкологических заболеваний. Многолетние исследования и целительская практика позволили ему найти «ахиллесову пяту» онкологических образований и создать собственную теорию возникновения и лечения опухолей. Автор утверждает, что рак можно вылечить естественными средствами, применяя комплексный подход.