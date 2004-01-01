Возрожденная обитель

Датой основания Трифонов Печенгского мужского монастыря считается 1533 год. Именно тогда мирянин Митрофан, крещенный позже в монаха Трифона, построил первую церковь Святой Троицы на реке Печенге. О жизни, чудесных деяниях, крещении им лопарей в православную веру и просветительской деятельности расскажут издания: «Преподобный Трифон Печенгский и его духовное наследие: житие, предания, исторические документы: опыт критического переосмысления» епископа Митрофана (Баданина), «Житие Трифона Печенгского, просветителя саамов в России и Норвегии» доктора филологических наук Василия Калугина, а также издание 1896 года «Сказание о преподобном Трифоне Печенгском чудотворце, просветителе лопарей и основанной им обители» Николая Королькова.

После разорения шведско-финским отрядом в 1589 г., многочисленных пожаров и закрытии в XVIII в., монастырь был возрожден согласно указу Святейшего Синда от 12 марта 1886 года. Выставка предлагает материалы, свидетельствующие о деятельности настоятеля Ионафана и хозяйственно-экономическом расцвете монастыря, который стал оплотом государственности и культуры на Русском Севере вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Это – сборник документов «Описи церковного имущества Кольского Печенгского монастыря и Воскресенского собора города Колы XVIII – XIX веков», монография профессора Павла Федорова «Культурные ландшафты Кольского Севера» и др.

С историческими этапами развития монастыря знакомят работы историков-краеведов Вероники Мацак и Андрея Конюшанца. Пережив период гонений и уничтожения священства, разруху в годы военных действий на Печенгском направлении, монастырь в конце XX в. возрождается вновь.

Множество изданий посвящено современной истории обители, её масштабного строительства в пос. Луостари на месте погребения преподобного Трифона Печенгского.

Альбомы «Русские монастыри», «Мурман православный», журналы «Под сенью Трифона», открытки, материалы Ушаковских и Масловских научных чтений, энциклопедии и словари помогут многоаспектному знакомству с темой выставки.