Возраст счастья

В Международный день пожилых людей, Мурманская областная научная библиотека проводит День открытых дверей для читателей старшего поколения.

В 10:30 и 12:30 читателей «серебряного возраста» ждут на тематические открытые уроки, на которых они познакомятся с возможностями Интернета, создадут свои личные почтовые ящики, узнают об электронных книгах и электронном абонементе библиотеки. На открытых уроках будет проводиться запись на курсы обучения компьютерной грамотности.

В этот день в 14:00 библиотека представит новый проект «Возьмитесь за ум», разработанный совместно с Мурманским центром развития интеллекта «Пифагорка». В его ходе десять мурманчан в возрасте 50+ в течение месяца пройдут бесплатный курс обучения по методике ментальной арифметики. Эта методика позволяет активизировать работу головного мозга при помощи арифметических вычислений на японских счетах соробан. Занятия будут проходить в библиотеке 2 раза в неделю. Инструкторы – команда профессионалов с педагогическим и психологическим образованием, владеющих методикой ментальной арифметики. Все участники проекта пройдут диагностику познавательных способностей до и после обучения.

Любителей поэзии в 15:00 мы приглашаем на литературно-музыкальный вечер, посвящённый 80-летию Беллы Ахмадулиной и Юнны Мориц. На вечере прозвучат песни на стихи поэтесс в исполнении актрисы Мурманского театра кукол Екатерины Ефремовой.

Выставка-просмотр «Активное долголетие» познакомит с новыми научными и научно-популярными книгами и журналами из фонда библиотеки о секретах долголетия. В ходе мероприятия также будет представлена выставка творческих работ «Школы доброты». Эта организация объединяет активных и творческих людей пожилого возраста, которые остаются позитивными и открытыми для всего нового.

Музыкальная программа «По волне моей памяти» позволит окунуться в музыкальную атмосферу прошлых лет и вспомнить песни своей молодости. Наших гостей ждет знакомство с патефоном, наиболее интересными пластинками и редкими нотами.

В Литературной гостиной библиотеки и кофейне «Ботаник» будут демонстрироваться лучшие отечественные и зарубежные фильмы о людях «высокого возраста».

В течение всего дня в Музее занимательных наук «Фокус» действует акция «Приведи бабушку и дедушку в музей». Для пожилых людей, пришедших с внуками, будет бесплатный вход.