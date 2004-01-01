Возможности ограничены, способности безграничны

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря. Его цель – вовлечение людей с инвалидностью в общественную жизнь.

На выставке представлены две книги Ника Вуйчича «Жизнь без границ: путь к потрясающе счастливой жизни» и «Неудержимый. Невероятная сила веры в действии». Автор этих изданий родился без рук и ног, но он вполне независим и живет полноценной и насыщенной жизнью: получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Его книги – это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым. В своих книгах Ник сформулировал правила жизни, которые помогли ему, и теперь он делится ими с читателями.

На основе личного опыта и многочисленных примеров из жизни других инвалидов-колясочников Лев Индолев дает практические советы по уходу за телом, оборудованию жилья, выбору средств передвижения в своей книге «Тем, кто в коляске и рядом с ними». Рассказывает о том, как использовать свои ограниченные возможности для адаптации в обществе и активного образа жизни. Книга является энциклопедией спинальной жизни. После окончания МГУ Лев занимался изучением месторождений олова, серебра и золота в Якутии. Летом 1971 г. во время полевых работ получил травму позвоночника. Автор нескольких книг по геологии. Чемпион СССР 1989 г. по плаванию среди инвалидов. Организатор ежегодного международного фестиваля спорта на колясках «Воробьевы горы». Основатель Российского клуба сидячих лыжников, член Московского автоклуба инвалидов, заместитель председателя Федерации физкультуры и спорта инвалидов России, председатель комитета спорта на колясках.