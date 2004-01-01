Возможная встреча

Ограничения: 12+

Нет необходимости представлять всеми любимых актёров Ларису Удовиченко и Сергея Колесникова.

Уже 13 лет они вместе снимаются и играют в антрепризных спектаклях, и плодом их актерской дружбы стал этот проект.

Новый формат спектакля позволит зрителю узнать наших любимых актёров во всех гранях их таланта. Смешение жанров от театра до эстрады, от поэтических выступлений до кинозарисовок покажет, насколько широка и многогранна актерская профессия.

Мы надеемся, что два часа проведённых вместе с нами, оставят в вашей памяти только приятные и позитивные воспоминания.