Возьми Своё

Тебе будет полезно знать, что в обычной жизни порождает спрос и когда лучшее время для предложения.

Ты сейчас, вряд ли, попадешься на уловку «дочитай до конца» и на все эти выдумки дьявола.

У каждого из нас есть руки, ноги и голова, но мало кто использует их по «прямому» назначению. Ты можешь воспользоваться полезной инструкцией по применению.

Ты дашь возможность своим рукам записать ценную информацию, которую твой мозг может применить тут же и заработать по принципу «Знать, уметь, действовать».

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Место проведения: Ледокольный пр-д, д. 7, Центр развития молодежного предпринимательства.