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Война и победа глазами и сердцем

Встреча с представителями ветеранских организаций

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События: Встреча.

Встреча посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. На мероприятие приглашены учащиеся школ г. Мурманска.

Юные мурманчане услышат воспоминания людей, которые в годы войны были еще детьми, но хорошо помнят события тех страшных лет.

Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея расскажут о ходе Петсамо-Киркенесской освободительной операции.

Собравшимся будет показан музыкальный клип «Дети войны», в котором современные школьники г. Мурманска сыграли детей военного времени. Инициатором съемок стал мурманчанин Руслан Мавлютов – музыкант известной группы «Нереида». Действие клипа происходит в прифронтовом Мурманске. Помимо этого, участники мероприятия увидят фотовыставку «Дети войны», созданную в процессе съемок.

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