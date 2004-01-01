Война и победа глазами и сердцем

Встреча посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. На мероприятие приглашены учащиеся школ г. Мурманска.

Юные мурманчане услышат воспоминания людей, которые в годы войны были еще детьми, но хорошо помнят события тех страшных лет.

Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея расскажут о ходе Петсамо-Киркенесской освободительной операции.

Собравшимся будет показан музыкальный клип «Дети войны», в котором современные школьники г. Мурманска сыграли детей военного времени. Инициатором съемок стал мурманчанин Руслан Мавлютов – музыкант известной группы «Нереида». Действие клипа происходит в прифронтовом Мурманске. Помимо этого, участники мероприятия увидят фотовыставку «Дети войны», созданную в процессе съемок.