Война и мир в творчестве Александра Харшака

Гости увидят работы известного советского художника-графика Александра Исааковича Харшака (1908-1989), которые являются собственностью семьи автора.

Более чем полувековой путь в искусстве, пройденный заслуженным художником РСФСР А. И. Харшаком. представляет собой явление необыкновенно цельное. Мастер ставит перед собой сложные задачи и старается решать их, создавая монументальные графические серии, на которые уходят иногда десятилетия. Творчество его заключает в себе тематическое и жанровое разнообразие, обращенное почти ко всем видам графического искусства — рисунку, офорту, акварели, пастели, литографии, в каждом из которых художник работает с полной отдачей сил, целеустремленно и плодотворно.

Важное место в его художественном наследии занимает серия работ о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На выставке будут представлены несколько разделов «В борьбе за Ленинград», серия офортов «1941-1945», «Годы войны без блокады», фотоматериалы, автолитографии. Пастельные листы посвящены мирным будням 50-х–80-х годов 20 века. Всего гости увидят 75 произведений.