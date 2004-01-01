Война и миръ
Абонемент «Магия органа»
Абонемент «Магия органа»
I отделение
II отделение
Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.
Екатерина Огаркова – солистка Хабаровской филармонии. Екатерина – органист с большим и богатым опытом. Она выпускница Казанской государственной консерватории по классам фортепиано (1999 год) и органа и клавесина (2000 год). Екатерина стажировалась у лучших органистов с мировым именем — у почётного королевского органиста в Версале Мишеля Шапюи (Франция), профессора Петера Дике (Германия), Зигмунда Сатмари (Германия), Лоренцо Гиельми (Италия). Принимала участие в Летней академии органистов в Харлеме (Нидерланды), где стажировалась у профессора Людгера Ломанна (Германия). В 2011 году получила степень магистра Санкт-Петербургского университета по классу органа. С 1999 г. – солистка Ровенской областной филармонии, в 2015 году начала концертную деятельность в филармонии краевой столицы.
Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)
Выпускник Мурманского колледжа искусств. Артист мурманской областной филармонии. Участник ансамблей " Ударная компания" и " Калейдоскоп". Выступал в составе бэнда с известными музыкантами Д.Гайворонским, А.Гайнуллиным, С.Соном, Е.Южиным.
Создает собственные проекты, играет в составе симфонического оркестра (литавры, ударная установка, звуковысотная и шумовая перкуссия).
Участник международных проектов и фестивалей, как сольно так и в ансамблях. Лауреат I степени 1 международного конкурса "Звёздный континент" ( 2012г.), лауреат VII международного фестиваля "Серебряные звуки" (2013г).
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