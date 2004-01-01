Война и миръ

I отделение

И. С. Бах Прелюдия и фуга Ми бемоль -мажор из Органной мессы. BWV 552

И. С. Бах Ария "Sheep May Safely Graze" (Овцы могут спокойно пастись) из "Охотничей кантаты" BWV 208

В. Бёрд Батталья

Марш перед битвой

Битва

Пехота

Конница

Ирландский танец

Волынка и большой барабан

Флейта и барабан

Отступление

Похороны погибших

Кабак. Солдатский танец

Гальярда

II отделение

Арво Пярт "Annum per annum ", "Pari intervalo"

А. Рассел " Колокола св. Анны де Бопре"

А. Каллейс Токката на тему хорала "Одному Богу слава!"

В. Назаров Токката из Белой симфонии



Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.

Екатерина Огаркова – солистка Хабаровской филармонии. Екатерина – органист с большим и богатым опытом. Она выпускница Казанской государственной консерватории по классам фортепиано (1999 год) и органа и клавесина (2000 год). Екатерина стажировалась у лучших органистов с мировым именем — у почётного королевского органиста в Версале Мишеля Шапюи (Франция), профессора Петера Дике (Германия), Зигмунда Сатмари (Германия), Лоренцо Гиельми (Италия). Принимала участие в Летней академии органистов в Харлеме (Нидерланды), где стажировалась у профессора Людгера Ломанна (Германия). В 2011 году получила степень магистра Санкт-Петербургского университета по классу органа. С 1999 г. – солистка Ровенской областной филармонии, в 2015 году начала концертную деятельность в филармонии краевой столицы.



Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)

Выпускник Мурманского колледжа искусств. Артист мурманской областной филармонии. Участник ансамблей " Ударная компания" и " Калейдоскоп". Выступал в составе бэнда с известными музыкантами Д.Гайворонским, А.Гайнуллиным, С.Соном, Е.Южиным.

Создает собственные проекты, играет в составе симфонического оркестра (литавры, ударная установка, звуковысотная и шумовая перкуссия).

Участник международных проектов и фестивалей, как сольно так и в ансамблях. Лауреат I степени 1 международного конкурса "Звёздный континент" ( 2012г.), лауреат VII международного фестиваля "Серебряные звуки" (2013г).