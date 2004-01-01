141963

Воу-воу, палехЧе!

Пятничная ночь в лофт-баре «Чердак» 

0
Я был
Ваша оценка
Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

13-го апреля, пятничная ночь в лофт-баре «Чердак» погружает в абсолютную невесомость на вечеринке «Воу-воу, палехЧе!»

Самые свежие танцевальные хиты и сочные миксы
Акция 1+1 до 01:00 ночи
Фруктовый дым в пол цены
Бутылка лёгкого, но игристого трём подружкам за баром
Антигравитационные коктейли
И многое другое

Чердак – бар в котором танцуют. Легко и непринуждённо провожая тяжёлую неделю в безграничный вакуум. Расслабься и получай удовольствие от жизни вместе с нами. И это, давай там… палехЧе!

Чердак
13 апреля
23:00
Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?