Ограничения: 18+ FC/DC

13-го апреля, пятничная ночь в лофт-баре «Чердак» погружает в абсолютную невесомость на вечеринке «Воу-воу, палехЧе!»

Самые свежие танцевальные хиты и сочные миксы

Акция 1+1 до 01:00 ночи

Фруктовый дым в пол цены

Бутылка лёгкого, но игристого трём подружкам за баром

Антигравитационные коктейли

И многое другое

Чердак – бар в котором танцуют. Легко и непринуждённо провожая тяжёлую неделю в безграничный вакуум. Расслабься и получай удовольствие от жизни вместе с нами. И это, давай там… палехЧе!