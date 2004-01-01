Воу-воу, палехЧе!
Пятничная ночь в лофт-баре «Чердак»
13-го апреля, пятничная ночь в лофт-баре «Чердак» погружает в абсолютную невесомость на вечеринке «Воу-воу, палехЧе!»
Самые свежие танцевальные хиты и сочные миксы
Акция 1+1 до 01:00 ночи
Фруктовый дым в пол цены
Бутылка лёгкого, но игристого трём подружкам за баром
Антигравитационные коктейли
И многое другое
Чердак – бар в котором танцуют. Легко и непринуждённо провожая тяжёлую неделю в безграничный вакуум. Расслабься и получай удовольствие от жизни вместе с нами. И это, давай там… палехЧе!
Вход свободный
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