Вот такие чудеса
Спектакль поставлен по детской пьесе Самуила Маршака «Теремок»
Спектакль поставлен по детской пьесе Самуила Маршака «Теремок»
Маленькие зрители увидят чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные, веселые и знакомые с детства герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок-золотой гребешок и, конечно, Ежик.
И куда же без «злодеев» - Волка и Лисы, которые задумали выкрасть Петушка, а так же Медведя, которому уж очень по душе пришёлся сам Теремок и его обитатели…
400 р.
Инсценировка в одном действии по сказкам С. Козлова
Без пяти минут брошенная жена решается вступить в схватку за своего мужа и любыми способами попытаться вернуть его в семью...