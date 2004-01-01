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Вот такие чудеса

Спектакль поставлен по детской пьесе Самуила Маршака «Теремок»

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События: Спектакли.

Маленькие зрители увидят чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные, веселые и знакомые с детства герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок-золотой гребешок и, конечно, Ежик.

И куда же без «злодеев» - Волка и Лисы, которые задумали выкрасть Петушка, а так же Медведя, которому уж очень по душе пришёлся сам Теремок и его обитатели…

Цены

400 р.

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