Вот так zакрутили!

Процесс приготовления роллов – это ремесло тонкое и деликатное, как и все, что связано с Японией. Освоить все тонкости приготовления любимого блюда самураев вы сможете на нашем вкусном мастер-классе.

За большим столом в ресторане Кружка на Скальной вы научитесь готовить роллы, познакомитесь с историей японской кухни и просто хорошо проведете время с родными и друзьями.

Приходите большими компаниями, с близкой подругой, лучшим другом, мужем или детьми - мест за большим столом хватит на всех! А для маленьких гостей будет работать аниматор.