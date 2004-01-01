Вот символы, которыми живу

Юрий Лорес - поэт, философ, мыслитель, и просто легенда бардовской песни, стихами и песнями которого упивается не одно поколение. И ничего удивительного – это не просто песни, а удивительной силы и глубины размышления о жизни в самых разных ее проявлениях, к которым хочется возвращаться вновь и вновь. Его песни прозрачны, но не каждый сможет примерить их на себя – они требуют не только умения вслушиваться, но и определенной опытности сердца.

Участники клуба авторской песни «Пять углов» исполнят не только классику «гитарной поэзии», но и песни собственного сочинения на стихи Юрия Лореса.