Воспоминания о войне: Сёр-Варангер. 1940-1944

Норвежское издание «Воспоминания о войне» под редакцией Коррэ Таннвика вышло в свет в 1994 году к пятидесятилетию освобождения советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков норвежской коммуны Сёр-Варангер. Недавно оно было переведено на русский язык. Инициатором проекта выступило Мурманское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира».

В книге собраны воспоминания норвежцев, живших во времена войны в районе города Киркенес. Пронзительные рассказы о тяжелом военном времени, нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю гражданского населения, никого не оставят равнодушными.

Представят издание председатель Мурманского областного отделения «Российский фонд мира» Виктор Сайгин; журналист Ольга Кондрашкина; кандидат исторических наук, доцент Мурманского технического университета Александр Порцель; член Союза писателей России, архивист Дмитрий Ермолаев.

На презентацию приглашены краеведы, историки, специалисты музеев, архивов, библиотек.