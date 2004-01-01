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Воспоминания о войне: Сёр-Варангер. 1940-1944

Презентация книги под редакцией Коррэ Таннвика

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События: Презентации.

Норвежское издание «Воспоминания о войне» под редакцией Коррэ Таннвика  вышло в свет в 1994 году к пятидесятилетию освобождения советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков норвежской коммуны Сёр-Варангер. Недавно оно было переведено на русский язык. Инициатором проекта выступило Мурманское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира».

В книге собраны воспоминания норвежцев, живших во времена войны в районе города Киркенес. Пронзительные рассказы о тяжелом военном времени, нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю гражданского населения, никого не оставят равнодушными. 

Представят издание председатель Мурманского областного отделения «Российский фонд мира» Виктор Сайгин; журналист Ольга Кондрашкина; кандидат исторических наук, доцент Мурманского технического университета Александр Порцель; член Союза писателей России, архивист Дмитрий Ермолаев.

На презентацию приглашены краеведы, историки, специалисты музеев, архивов, библиотек.

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