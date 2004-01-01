Принято считать, что прообразы современных накладных воротников появились еще у древних египтян. Они были составляющей частью преимущественно мужского гардероба, покрывали не только шею, но и плечи, и были украшены бусами из стекла, вышивкой и вставками из драгоценных камней.

В Темные века воротник представлял из себя обычную полоску ткани, простолюдины нередко обходились и вовсе без него. Ситуация поменялась ближе к XIII веку, когда на европейском континенте устоялся тип воротника-стойки — сначала как пришивная часть аристократического костюма, а затем и как самостоятельная единица, которую носили отдельно.

Настоящее развитие накладные воротники получили в эпоху Ренессанса. Шили их преимущественно из бархата и меха.

Накладные воротнички были очень популярны на протяжении всего XX века. Особенно актуальными они были в 60-70-х годах.

И сегодня они также не выходят из моды. Многие знаменитые кутюрье используют эту деталь гардероба в своих коллекциях. Увидеть их можно на подиумах разных площадок по всему миру. И неудивительно, ведь они в состоянии придать женственности и элегантности любому одеянию, сделают стильной и неповторимой любую вещь — от блузки или футболки до выходного платья.

В экспозиции Мурманского областного художественного музея посетители увидят предметы из частных коллекций жителей Заполярья.