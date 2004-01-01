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Ворота в детство

Музыкальная сказка для детей

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События: Концерты.

В Год экологии, год особой заботы о нашей природе, мы предлагаем ребятам послушать музыкальную сказку, в которой можно будет услышать голоса зверей, птиц, насекомых. Поможет нам в этом музыка многих композитов: немецких – Иоганна Себастьяна Баха, Андреаса Вильшера и Кристофа Глюка, англичанина Яна Кларка и француза Клода Дебюсси, итальянца Луиджи Боккерини и рсского композитора Александра Алябьева.

Во время концерта орган – король всех музыкальных инструментов – будет звучать в дуэте с нежнейшей флейтой, инструментом, который часто называют ангельским. Итак… Мы предлагаем вам открыть «Ворота в детство» и послушать музыкальную сказку «У солнышка в гостях с утятами».

Программа концерта

И.С.Бах. – Менуэт
А.Вильшер – Головастик
А.Вильшер – Морской конёк
А.Вильшер – Морской дракон
М.Ф.Хуллингсхаус. - "Вальс осьминога" (для педали соло)
А.Вильшер – Пчела
А.Вильшер – Колорадский жук
А.Вильшер – Муравей
А.Алябьев. – Соловей
Л.Боккерини – Менуэт
Ян Кларк – "The great train race" (флейтопаровоз)
К.Дебюсси – "Маленький негритёнок"
К.В.Глюк – Мелодия из оперы "Орфей"
И.С.Бах – Токката ре минор (без фуги)
И.С.Бах – Шутка

Евгений Авраменко – органист нового поколения, выпускник Московской консерватории (класс проф. Н.Гуреевой), лауреат Всероссийских и международных конкурсов, успешно гастролировал в России и за рубежом. Записал несколько CD с сольными и ансамблевыми программами. С 2005 по 2008 годы преподавал в Высшем институте музыки в Дамаске (Сирия). Удостоен специальной награды «За вклад в развитие культуры и искусства Сирийской Арабской Республики». Основатель крупнейшего российского интернет-портала об органном искусстве — «Органное сообщество», principal.su. Как автор музыкальных проектов «Органные презентации», «Калининград — органная столица России» Е.Авраменко получил диплом за «Лучший просветительский проект в области органной культуры России 2012 -2013». 

Евгений и сам как исполнитель постоянно поддерживает органную славу региона, выступая с сольными концертами в формате орган плюс, а также как пианист. В нашем концерте Евгений выступит с дипломантом международного конкурса флейтисткой Ксенией Авраменко.
Ксения — выпускница музыкальной школы Светлогорска, Калининградского музыкального колледжа им. Рахманинова и Нижегородской государственной консерватории.

Филармония
30 апреля
14:00
Цены

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

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