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Волшебство мастера

Выставка изданий к 85-летию со дня рождения фотохудожника С. А. Майстермана

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События: Выставки.

Семен Аронович Майстерман (1932-2015) - фоторепортер, член Союза журналистов СССР и России, Почетный полярник, лауреат премии Союза журналистов и Гильдии профессиональных фотографов «Золотой глаз России». В течение 50 лет являлся фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС по Евро-Арктическому региону.

Персональные выставки автора демонстрировались в России, США, Великобритании, Японии и других зарубежных странах. Многие кадры, снятые им в разных уголках России, считаются классикой отечественной фотожурналистики. Семен Аронович - автор пятнадцати фотоальбомов.
Самыми крупными съёмками Семена Ароновича являются: дозаправка стратегических бомбардировщиков в небе Арктики во время военно-морских учений «Океан» (1970), высокоширотный рейс из Мурманска до Чукотки на атомоходе «Сибирь» (1978), первый коммерческий рейс атомного ледокола «Россия» на Северный полюс с зарубежными туристами (1990), экспедиция особого назначения «Курск» (2000-2002).
На Кольском полуострове не найдется места, где бы не побывал Семен Аронович со своей фотокамерой. Благодаря ему, все самые уникальные события нашего региона стали достоянием жителей планеты Земля. Выставка знакомит с фотоальбомами Семёна Майстермана, шесть из которых посвящены Кольскому Северу: «Хибины», «Мурман Советский», «Мурманск», «Минералы Кольского полуострова», «Кольское Заполярье», «Кольский полуостров», буклетами и картами, оформленными его фотографиями.
 
Последний раз Семен Аронович побывал в Мурманске в мае 2013 г. с презентацией новой книги «Объектив истории», являющейся летописью его жизни. Этот уникальный труд, дважды изданный, также представлен на выставке.

Цены

Дополнительная информация: 45-28-26

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