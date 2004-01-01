Волшебные страны, иные миры и их обитатели

Древние мифы, старинные предания и сказки, детские впечатления и взрослые размышления писателя Клайва Стейплза Льюиса легли в основу семи повестей эпопеи «Хроники Нарнии». Одна из самых известных и любимых книг детей и взрослых во всем мире открывает чарующий и волшебный мир Нарнии.

«Артур и минипуты» – дебют в детской литературе мастера фантазии, иллюзии, головокружительных сюжетов режиссера Люка Бессона. Бессон поставил анимационный фильм с одноименным названием, а сценарий переработал в книгу. Роман стал настолько популярным, что вместо запланированных двух книг было написано четыре. В них есть все – тайны, загадки, погони, клады, волшебство. Юный Артур, прочитав старинную книгу о дедушкиных приключениях в Африке, хочет отыскать сокровище, чтобы помочь бабушке, и попадает в мир крошечных минипутов, который находится под его домом.

В «Часодеях» Натальи Щербы Василиса – обычная земная девочка, живущая с бабушкой, – неожиданно узнает, что ее отец – влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на особой часовой магии. В стране часодеев, фей и лютов Василиса оказывается в центре опасной игры.

Лира – героиня книги Филипа Пулмана «Северное Сияние» – в поисках пропавшего друга попадает на далекий Север. Здесь на ледовых просторах царят бронированные медведи, в морозном небе летают ведьмы, а ученые проводят эксперименты, о которых даже говорить страшно. Лире предназначено не только одолеть великое зло, но и попытаться найти источник темных замыслов.