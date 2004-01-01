Волшебные полимеры

Кто такие полимеры и абсорбенты? Это очень интересные вещества, с которыми можно совершить множество занимательных экспериментов. Например, создать длиннющих разноцветных чудо-червяков, много-много забавной супер-слизи или смешных лизунов.

Наше научное шоу полностью интерактивное, поэтому каждый сможет почувствовать себя великим ученым. А еще оно очень веселое, потому что с чудо-червяками, лизунами и супер-слизью можно здорово подурачиться!

Кроме того, вы откроете для себя удивительные свойства полимерных кристаллов, с помощью искусственного снега устроите зиму прямо в комнате и научитесь поднимать предметы в воздух. Ребята поучаствуют в настоящих «химических фокусах» и узнают много нового и интересного. На память о празднике каждый сможет соорудить себе веселый сувенир.

В программе праздника также:

Стол из свежих фруктов

Участие в Шоу

Анимационная программа