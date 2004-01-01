137700

Волшебные полимеры

Праздник для всей семьи!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Детские праздники.

Кто такие полимеры и абсорбенты? Это очень интересные вещества, с которыми можно совершить множество занимательных экспериментов. Например, создать длиннющих разноцветных чудо-червяков, много-много забавной супер-слизи или смешных лизунов.

Наше научное шоу полностью интерактивное, поэтому каждый сможет почувствовать себя великим ученым. А еще оно очень веселое, потому что с чудо-червяками, лизунами и супер-слизью можно здорово подурачиться!

Кроме того, вы откроете для себя удивительные свойства полимерных кристаллов, с помощью искусственного снега устроите зиму прямо в комнате и научитесь поднимать предметы в воздух. Ребята поучаствуют в настоящих «химических фокусах» и узнают много нового и интересного. На память о празднике каждый сможет соорудить себе веселый сувенир.

В программе праздника также:

Стол из свежих фруктов
Участие в Шоу
Анимационная программа

Пинта
19 ноября
13:00
Цены

350 р. (взрослые - бесплатно)

Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95 

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?