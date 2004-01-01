Волшебные миры Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки – это человек-явление, человек-эпоха японской и мировой анимации. Глубокий смысл, пронизывающий каждое его произведение, выражен в совершенной художественной форме и в неповторимой, присущей только этому мастеру манере. Взросление, умение отвечать за свои поступки, воспитание любви не только к людям, но и к миру, к природе - вот лишь некоторые из тем, которые затрагивает Миядзаки в своих фильмах.

Участники вечера узнают о творчестве японского режиссёра, будут показаны отрывки из мультфильмов, прозвучат саундтреки, будет представлена выставка книг и публикаций. Вечер организован в рамках работы литературной гостиной «Третий возраст» для читателей старшего поколения.