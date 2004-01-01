В конце ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится подведение итогов дистанционного смотра-конкурса «Волшебные крылья». Театр – это коллективное искусство. Спектакль – это результат кропотливой работы многих людей: от тех, кто появляется на сцене, и до тех, кто шьёт костюмы, мастерит предметы реквизита, устанавливает свет, встречает зрителей. У всех этих людей есть лишь один способ получить объективную оценку своей работы – участие в конкурсах и фестивалях. И это мнение не одного критика, а целой театральной общественности, которая увидит реальное лицо коллектива и попытается ему помочь в решении возникших проблем.

Смотр-конкурс «Волшебные крылья» ещё совсем юный, как и его участники, поэтому в этом году организаторами была выбрана тема – «Сказка», ведь именно сказка смело рассказывает о добре и зле, любви и ненависти, жизни и смерти на понятном для всех языке.

К участию приглашаются театральные кружки, любительские объединения, театральные студий и театры со всей Мурманской области. Заявки принимаются до 29 октября 2020 года. Познакомиться с условиями конкурса любой желающий может перейдя по ссылке.