Волшебные часы Деда Мороза

Ограничения: 5-10 лет

Дорогие наши юные спортсмены! Кто-то очень злой решил испортить Новый Год и украл все цифры с циферблата волшебных часов.

Дед Мороз написал всем деткам, занимающимся в клубе Элит Фитнес, послание с просьбой собрать все числа от 1 до 12 и наклеить их на часы, чтобы Новый год все-таки наступил. Поэтому мы ждем всех наших маленьких спортсменов и их друзей!

Мы приготовили для вас увлекательные задания, вкусные угощения, веселье, танцы и новогодние подарки!

Количество мест ограничено!