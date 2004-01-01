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Волшебные часы Деда Мороза

Новогодний детский фитнес-квест

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Ограничения: 5-10 лет
События: Детские праздники, Новый год.

Дорогие наши юные спортсмены! Кто-то очень злой решил испортить Новый Год и украл все цифры с циферблата волшебных часов.

Дед Мороз написал всем деткам, занимающимся в клубе Элит Фитнес, послание с просьбой собрать все числа от 1 до 12 и наклеить их на часы, чтобы Новый год все-таки наступил. Поэтому мы ждем всех наших маленьких спортсменов и их друзей!

Мы приготовили для вас увлекательные задания, вкусные угощения, веселье, танцы и новогодние подарки!

Количество мест ограничено!

Элит Фитнес
17 декабря
12:00
Цены

250 р.

Запись на мероприятие у администратора клуба по телефону: 44-98-98

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