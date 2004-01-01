Волшебный мир цирка

Представление с участием фокусникиков студии детского творчества под руководством Бадри Цаава и юных вокалистов эстрадной группы «Цветные сны»

Мир цирка всегда завораживает, удивляет и представляет чудеса в различных его проявлениях. Преображения артистов в этом виде искусства смогут порадовать и взрослых, и самых юных зрителей.

Жонглёры, эквилибристы, акробаты и воздушные гимнасты в большой программе праздничного мероприятия продемонстрируют свое мастерство, гибкость, ловкость, выносливость, артистизм, раскрывая зрителям свой яркий творческий потенциал. Яркие костюмы, завораживающие выступления, смех, создадут в зале атмосферу настоящего цирка. Того цирка, который мы все так любили в своём детстве и любим сейчас.

В представлении примут участие фокусники студии детского творчества под руководством Бадри Цаава и юные вокалисты эстрадной группы «Цветные сны».