В квесте «Волшебный мир театра, или Театральное путешествие» примут участие несколько команд. Стартовой площадкой квеста станет холл первого этажа библиотеки. Отсюда начнется большое путешествие в мир театра. Участников ждут неожиданные задания, выполняя которые придется проявить эрудицию, логическое мышление, внимание и фантазию.