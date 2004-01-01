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Волшебный мир театра, или Театральное путешествие

Заключительное мероприятие из цикла «Театральные среды»

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События: Лекции.

В квесте «Волшебный мир театра, или Театральное путешествие» примут участие несколько команд. Стартовой площадкой квеста станет холл первого этажа библиотеки. Отсюда начнется большое путешествие в мир театра. Участников ждут неожиданные задания, выполняя которые придется проявить эрудицию, логическое мышление, внимание и фантазию.

Цены

Количество мест ограничено. Запись в группе библиотеки ВКонтакте.

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