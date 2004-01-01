Волшебный мир доброй сказочницы

Софья Леонидовна Прокофьева – детская писательница, драматург, сценарист, поэт. Родилась в 1928 году Москве, в семье поэта, художника, искусствоведа Леонида Фейнберга, росла и воспитывалась в доме, заменившей ей мать, востоковеда-япониста, поэта, переводчика Веры Марковой. Именно она пробудила в девочке интерес к фольклору и литературному творчеству. Софья окончила художественный институт им. В. И. Сурикова, работала художником-иллюстратором. С юности писала стихи, была поддержана Борисом Пастернаком, но почти не печаталась как поэт; единственная книга «Античный цикл и другие стихотворения» вышла в 2000 году.

Широкую известность принесли Софье Прокофьевой множество сказок и волшебных историй для малышей и школьников. Большинство произведений написано в жанре «повесть-сказка». Сюжеты сказок динамичны, действие совершается не за тридевять земель, а где-то рядом, в наши дни. Правдоподобие волшебных приключений делает эти сказки популярными среди читателей самых разных возрастов.

В 1970 году на экраны вышел фильм «Приключения жёлтого чемоданчика» по одноименной повести Прокофьевой. Широко известен сказочный цикл «Повелитель волшебных ключей» – пять повестей про волшебника Алешу и кота Ваську.

Для самых маленьких на выставке представлена красивая и увлекательная сказка о дружбе бедной девочки с волшебным облаком – «Лоскутик и Облако». Занимательная история о детском докторе, лечащем трусость, грусть, лень – «Приключения жёлтого чемоданчика» – для ребят школьного возраста. Куда уплывают бумажные кораблики, можно узнать, прочитав повесть-сказку «Остров капитанов». Читатели также смогут познакомиться с интересными книгами о жизни и творчестве писателя.