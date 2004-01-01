Волшебный мир Disney
Открытие нового сезона детских праздников «Кружка Kidz»
Открытие нового сезона детских праздников «Кружка Kidz»
Каникулы пролетели, но мы не будем грустить, ведь впереди так много интересных праздников и веселых мероприятий! Пора открыть новый сезон и пригласить вас в волшебный мир Диснея!
Маленьких гостей ждет удивительное путешествие в страну, где исполняются мечты! Ровно в 13:00 на сцене зажгутся огни и ребята встретятся со своими самыми любимыми героями.
В программе:
Не верьте тем, кто твердит, что чудес не бывает, а лучше приходите к нам!
550 р.
Подробная информация по телефону: 52-77-63