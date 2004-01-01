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Волшебный мир Disney

Открытие нового сезона детских праздников «Кружка Kidz»

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События: Детские праздники, Игра, Шоу.

Каникулы пролетели, но мы не будем грустить, ведь впереди так много интересных праздников и веселых мероприятий! Пора открыть новый сезон и пригласить вас в волшебный мир Диснея!

Маленьких гостей ждет удивительное путешествие в страну, где исполняются мечты! Ровно в 13:00 на сцене зажгутся огни и ребята встретятся со своими самыми любимыми героями.

В программе:

  • сказочная фотозона с Жасмин и Алладином
  • фотосессия с самым очаровательным Чудовищем
  • увлекательный мастер-класс с Вилли, Дилли и Билли Дак («Утиные истории»)
  • романтический номер от Красавицы и Принца
  • невероятное шоу от Джина
  • бумажное шоу
  • мастерская «Восковые ручки»
  • сладкая вата
  • много-много ярких сюрпризов

Не верьте тем, кто твердит, что чудес не бывает, а лучше приходите к нам!  

Мега Кружка - 9
1 сентября
13:00 - 16:00
Цены

550 р.

Подробная информация по телефону: 52-77-63

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