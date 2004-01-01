Волшебный мир Disney

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Каникулы пролетели, но мы не будем грустить, ведь впереди так много интересных праздников и веселых мероприятий! Пора открыть новый сезон и пригласить вас в волшебный мир Диснея!

Маленьких гостей ждет удивительное путешествие в страну, где исполняются мечты! Ровно в 13:00 на сцене зажгутся огни и ребята встретятся со своими самыми любимыми героями.

В программе:

сказочная фотозона с Жасмин и Алладином

фотосессия с самым очаровательным Чудовищем

увлекательный мастер-класс с Вилли, Дилли и Билли Дак («Утиные истории»)

романтический номер от Красавицы и Принца

невероятное шоу от Джина

бумажное шоу

мастерская «Восковые ручки»

сладкая вата

много-много ярких сюрпризов

Не верьте тем, кто твердит, что чудес не бывает, а лучше приходите к нам!