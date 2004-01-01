Волшебный маскарад

Уже в это воскресенье! Пинта празднует свой день рождения вместе со своими любимыми гостями! Предлагаем Вам присоединиться к этому прекрасному празднику!

Мы будем кружиться вместе с невероятными аниматорами в самой настоящей дискотеке! Будем лопать волшебные пузыри! Будем веселиться и прыгать до упада! И конечно же уплетать вкусные фрукты от Пинты!

Итого в программе:

анимационная программа

шоу мыльных пузырей

выбор лучшего костюма (никого конечно не обидим)

фруктовый стол

настоящая Дискотека для Ваших любимых детей