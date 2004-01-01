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Волшебный маскарад

Детский праздник в Пинте!

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События: Детские праздники.

Уже в это воскресенье! Пинта празднует свой день рождения вместе со своими любимыми гостями! Предлагаем Вам присоединиться к этому прекрасному празднику!

Мы будем кружиться вместе с невероятными аниматорами в самой настоящей дискотеке! Будем лопать волшебные пузыри! Будем веселиться и прыгать до упада! И конечно же уплетать вкусные фрукты от Пинты!

Итого в программе:

анимационная программа
шоу мыльных пузырей
выбор лучшего костюма (никого конечно не обидим)
фруктовый стол
настоящая Дискотека для Ваших любимых детей

Пинта
10 декабря
13:00
Цены

350 р. (взрослые – бесплатно)

Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95

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