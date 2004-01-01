Волшебный маскарад
Детский праздник в Пинте!
Детский праздник в Пинте!
Уже в это воскресенье! Пинта празднует свой день рождения вместе со своими любимыми гостями! Предлагаем Вам присоединиться к этому прекрасному празднику!
Мы будем кружиться вместе с невероятными аниматорами в самой настоящей дискотеке! Будем лопать волшебные пузыри! Будем веселиться и прыгать до упада! И конечно же уплетать вкусные фрукты от Пинты!
Итого в программе:
анимационная программа
шоу мыльных пузырей
выбор лучшего костюма (никого конечно не обидим)
фруктовый стол
настоящая Дискотека для Ваших любимых детей
350 р. (взрослые – бесплатно)
Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95