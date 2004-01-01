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Волшебное зеркало

Фантазия по мотивам русских народных сказок, которая придётся по душе как детям, так и взрослым

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События: Спектакли.

Драматический театр Северного флота приглашает вас погрузиться в предновогоднюю сказочную историю о приключениях лесных зверей, отправившихся на поиск волшебного зеркала – подарка для Деда Мороза, и встретивших на своём пути Бабу Ягу, вмешательство которой повлекло ряд смешных и удивительных событий. Каких? Об этом вы узнаете, придя на красочный музыкальный спектакль ДТ СФ.

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