Волшебное зеркало

Фантазия по мотивам русских народных сказок, которая придётся по душе как детям, так и взрослым

Ограничения: 0+

Драматический театр Северного флота приглашает вас погрузиться в предновогоднюю сказочную историю о приключениях лесных зверей, отправившихся на поиск волшебного зеркала – подарка для Деда Мороза, и встретивших на своём пути Бабу Ягу, вмешательство которой повлекло ряд смешных и удивительных событий. Каких? Об этом вы узнаете, придя на красочный музыкальный спектакль ДТ СФ.