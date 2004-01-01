Волшебное путешествие в мир музыки

Программа концерта

И. С. Бах Токката ре минор, BWV 565

А.Вивальди Концерт Ре мажор I ч. Allegro

Л. К. Дакен «Кукушка»

А.Вивальди Концерт Ре мажор III ч. Allegro

М. Дюпре Прелюдия Си мажор, ор.7 N1

Н. Римский-Корсаков. «Три чуда». Интродукция к 4 акту из оперы «Сказка о Царе Салтане»

П.Чайковский. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик»

Л. Ален «Огонь сердца»

И.Гуриди Баскский танец

Ж. Лангле Эпилог на тему Фрескобальди для педали соло

Х.Кардосо Милонга

Аранжировка З.Беренда Народный испанский танец «Солеарес»



Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.