В канун Нового года, когда город сверкает точь-в-точь, как праздничная ёлка, а снежинки танцуют в темном небе будто в волшебном вальсе, сбываются все-все сокровенные детские мечты!

В самой уютной кофейне Мурманска оживет мир волшебной Рождественской сказки! Для малышей и их родителей распахнет двери трогательное, полное чудес и сюрпризов волшебное королевство Щелкунчика! В нем и новогодняя елка, мерцающая таинственным светом, и чудесная музыка, и подарки, и, конечно, отважный принц Натаниэль, искренне влюбленный в добрую девочку Мари, которая умеет мечтать... А как тут не мечтать, когда Мурманск раскрашен миллионом огней, а в воздухе витает ни с чем не сравнимый аромат мандарин!

Сделайте себе и своим детям необыкновенный подарок, окунитесь в мир настоящего новогоднего волшебства!



