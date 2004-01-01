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Волшебное королевство Щелкунчика

Новогодний детский праздник в «White Rabbit»

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События: Новый год, Детские праздники.

В канун Нового года, когда город сверкает точь-в-точь, как праздничная ёлка, а снежинки танцуют в темном небе будто в волшебном вальсе, сбываются все-все сокровенные детские мечты!

В самой уютной кофейне Мурманска оживет мир волшебной Рождественской сказки! Для малышей и их родителей распахнет двери трогательное, полное чудес и сюрпризов волшебное королевство Щелкунчика! В нем и новогодняя елка, мерцающая таинственным светом, и чудесная музыка, и подарки, и, конечно, отважный принц Натаниэль, искренне влюбленный в добрую девочку Мари, которая умеет мечтать... А как тут не мечтать, когда Мурманск раскрашен миллионом огней, а в воздухе витает ни с чем не сравнимый аромат мандарин!

Сделайте себе и своим детям необыкновенный подарок, окунитесь в мир настоящего новогоднего волшебства!

White Rabbit
23 декабря
11:00
24 декабря
11:00
Цены

1500 р.

Подробная информация по телефону: 55-77-77

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