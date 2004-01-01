Волшебная свирель

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Увлекательная история, написанная в традиции русских народных сказок, в сочетании с любимыми русскими народными мелодиями создает веселый и захватывающий спектакль.

Маленьких зрителей ждут необыкновенные приключения в лесу, зачарованном коварной Кикиморой. Они встретятся с узнаваемыми и давно полюбившимися им героями: Бабой-Ягой, не расстающейся со своей Избушкой; испуганным и растерявшимся, но вполне грозным Лешим; Василисой-искусницей, от звуков песни которой все оживает и расцветает; веселым скоморохом Ваней с волшебной свирелью.

Музыка поможет скомороху Ване преодолеть все трудности и освободить от чар Кикиморы Василису-искусницу.