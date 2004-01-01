Волнуют сердце пушкинские строки...

Выставка изданий к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

6 июня 2019 года весь мир отметит знаменательную дату – 220-летие со дня рождения величайшего русского поэта и писателя, основоположника новой русской литературы, создателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.

На выставке представлены произведения Пушкина в красочных изданиях серий «Библиотека русской классики. Десять веков русской литературы», «Фамильная библиотека. Парадный зал», «Библиотека всемирной литературы».

Уникальная книга «Евгений Онегин: роман в стихах: подробный иллюстрированный комментарий» включает текст «Онегина» и комментарий из более 1000 статей и изображений.

Особого внимания заслуживают литературоведческие и биографические труды: «Пушкин: статьи и заметки» Юрия Лотмана, «Пушкин. Бродский: империя и судьба» Якова Гордина, «Пушкин. Его лицейские товарищи и наставники» Якова Грота, «Разговоры Пушкина», «Письма женщин к Пушкину» Леонида Гроссмана, «Пушкин. Непричесанная биография» Леонида Аринштейна, «Деревенский Пушкин» Иосифа Будылина, «В двух планах» Владимира Вересаева, «Моление о чаше. Последний Пушкин» Андрея Битова.