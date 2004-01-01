Волк и семеро козлят

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Теплая и любимая история про семеро отважных козлят, их героическую маму и голодного волка, отпетого разбойника и хулигана, известна каждому, но вспомнить ее и пережить по-новому возможно только в театральной школе! Спектакль уникален своей оригинальностью, интересным музыкальным сопровождением, яркими световыми эффектами и... Но не будем раскрывать все тайны, а приоткроем завесу чудес вместе на спектакле, который запомнится и детям, и родителям!

Режиссер: Наталья Фомина