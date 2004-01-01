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Воленс-Ноленс

Презентация нового проекта

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Мы – рок-команда, рожденная одним из северных ветров в 2016 году. Мы не стремимся быть непохожими на всех или похожими на кого-то. Мы не приписываем себя к определенному жанру, т.к. считаем рок-музыку самой свободной на планете. Мы вне политики. Мы пишем музыку о людях для людей. Наша история только начинается. Мы ещё слишком молоды, но заряжены амбициями и кучей позитива. Так что, если ты найдешь себя в наших песнях, или тебе просто понравится музыка, или если тебе понравимся мы – оставайся и зови свою армию.

Rock'n'Roll music bar
23 июня
21:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 25-75-75

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