Воленс-Ноленс

Ограничения: 18+

Мы – рок-команда, рожденная одним из северных ветров в 2016 году. Мы не стремимся быть непохожими на всех или похожими на кого-то. Мы не приписываем себя к определенному жанру, т.к. считаем рок-музыку самой свободной на планете. Мы вне политики. Мы пишем музыку о людях для людей. Наша история только начинается. Мы ещё слишком молоды, но заряжены амбициями и кучей позитива. Так что, если ты найдешь себя в наших песнях, или тебе просто понравится музыка, или если тебе понравимся мы – оставайся и зови свою армию.