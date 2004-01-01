Мы приглашаем вас на выставку проекта-путешествия «Вокруг Баренца».

«Здесь, на фоне северного пейзажа, мы открываем своё сокровенное, внутреннее переживание событий, делимся мыслями и чувствами, рассказывая истории о жизни на Севере, иллюстрированные фотографиями Артёма Ласовского и впечатлениями художника Татьяны Ласовской, ставшей писателем в этом проекте.

В этот особенный год столетия независимости страны Суоми, мы отправились в путешествие от северной Лапландии до южного Хельсинки, в котором, общаясь, нам удалось разглядеть особенное единство Финляндии, и этим взглядом, глазами близких соседей, мы поделились на нашем сайте».

Место проведения: МФК «Северное Нагорное», 2 этаж.