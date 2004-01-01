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Вокруг Баренца

Выставка фотографий проекта-путешествия

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События: Выставки.

Мы приглашаем вас на выставку проекта-путешествия «Вокруг Баренца».

«Здесь, на фоне северного пейзажа, мы открываем своё сокровенное, внутреннее переживание событий, делимся мыслями и чувствами, рассказывая истории о жизни на Севере, иллюстрированные фотографиями Артёма Ласовского и впечатлениями художника Татьяны Ласовской, ставшей писателем в этом проекте.
В этот особенный год столетия независимости страны Суоми, мы отправились в путешествие от северной Лапландии до южного Хельсинки, в котором, общаясь, нам удалось разглядеть особенное единство Финляндии, и этим взглядом, глазами близких соседей, мы поделились на нашем сайте».

Место проведения:  МФК «Северное Нагорное», 2 этаж.

МФК «Северное Нагорное»
c 21 октября по 4 ноября

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